"Ailen için fidan dik" etkinliği yapıldı

ANKARA (AA) - Yeşil Türkiye Derneği, farklı okullardan yaklaşık 500 öğrencinin katılımı ile Ankara'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Batıkent'te düzenlenen "Ailen için fidan dik" etkinliğinde, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların Yeşil Türkiye üyeleri, çeşitli okullardan katılan öğrencilere doğa sevgisi, fidan dikimi ve bakımı hakkında eğitim verdi. Daha sonra uygulamalı olarak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yeşil Türkiye Genel Başkan Vekili Mustafa Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, artan küresel çevre sorunlarına çözüm için dünyada yaşayan her bir kişinin yılda en az bir fidan dikmesinin önemini vurguladı.

Herkesin "https://yesilturkiye.org/bagis/ailem-icin-fidan-bagisi/" adresinden, memleketine, aile bireyleri adedince her yıl fidan bağışı yapabileceğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeşil Türkiye olarak 30'u engel tanımaz öğrenci olmak üzere anaokulu, ilkokul ve özel eğitim meslek okulundan yaklaşık 500 öğrenci, velileri ve eğitim kadrolarıyla birlikte burada fidan dikiyoruz. Anaokulundan başlayarak küresel problemlere karşı sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın gerekliliğini uygulamalı olarak öğretiyoruz, yaşadıkça dikilen bu fidanlar bize nefes olacak."

AA / Güncel