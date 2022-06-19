Tepebaşı'nda Çölleşme ve Kuraklığa Dikkat Çekildi

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla ile Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması ve pandomim gösterisi düzenledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü kapsamında "Geleceğimizi Kurutmamak İçin Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı etkinlik düzenlendi. Atila Özer Karikatürlü Ev önünde düzenlenen basın açıklaması ve pandomim gösterisine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Fikriye Altınsoy Söğütlü, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı İklim Sözcüleri ve vatandaşlar katıldı.

"TOPRAĞIN EN GÜZEL TARİFİ ŞUDUR: ANAVATAN. MESELEYİ BU ŞEKİLDE ELE ALIRSAK DEĞERİNİ DAHA İYİ BİLİRİZ"

Ataç, "Bugün gerçekten çok anlamlı, hafızalarda kalacak bir etkinlik yapıldı. Öncelikle burada yer alan kardeşlerimi kutluyorum. Tabi geriye dönüp baktığınızda, çevreci dostlarımız da bilir, daha çok su ve hava üzerine çalışılmıştır. Üzerine bastığımız toprak ise ihmal edilmiştir. Toprağın en güzel tarifi şudur: anavatan. Meseleyi bu şekilde ele alırsak değerini daha iyi biliriz. Rahmetle anacağım bir büyüğümüz vardı; Hayrettin Karaca, Toprak Dede. Niye adına Toprak Dede dedik? İşte, bugünleri hatırlayarak onu anmadan geçemedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir farkındalık oldu" diye konuştu.

"HAYAT KAYNAĞIMIZ TOPRAĞIN HER KARIŞINA VE SUYUMUZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKMEKTEDİR"

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar ise "Kuraklığın önüne geçmek için toplumun tüm fertleri birlikte çalışmalıdır. Nüfus arttıkça üretim daha fazla gıda üretme ve beslenme talebi ortaya çıkmaktadır. Toprak; varlığında zenginlik ve refah, yokluğunda ise çölleşme, açlık ve yoksulluk demektir. Bu yüzden hayat kaynağımız toprağın her karışına ve suyumuza sahip çıkmamız gerekmektedir" dedi.

Etkinlikte düzenlenen pandomim gösterisinde oyuncular, susuzluğun insan üzerindeki etkisini canlandırırken toprağın önemine dikkat çekti. Etkinlik, hep birlikte çektirilen fotoğraf ile son buldu.

ANKA / Yerel