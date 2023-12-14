Konya'da Yasak Bölgede Avlananlara İdari Para Cezası

Konya'nın Karapınar ilçesinde yasak bölgede avlanmak maksadıyla giren 2 kişiye, 16 bin lira idari para cezası kesildi. Karapınar Erozyon ve Çölleşme Merkezi görevlileri, kaçak olarak avlanan kişileri tespit etti ve cezai işlem uyguladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yasak bölgede avlanmak maksadıyla giren 2 kişiye, 16 bin lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Erozyon ve Çölleşme Merkezi görevlileri, devriye görevlerini icra ettikleri sırada tel çitle çevrili olan araziye kaçak olmasına rağmen avlanmak için araçlarıyla giren 2 kişiyi tesit etti. Avlanmanın ve girmenin yasak olduğu alana giren 2 kişiye, 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, erozyon sahasına girişlerin yasak olduğunu ve vatandaşların mağdur olmaması için yasaklara uymalarını istedi. - KONYA