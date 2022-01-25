Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı!

Dünyanın en eski ve en popüler espor şirketleri arasında yer alan Electronic Sports League (ESL), Suudi Arabistan hükümetinin Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından desteklenen espor yatırım şirketi Savvy Gaming Group'a 1,5 milyar dolara satıldı.

İlk olarak Alman Handelsblatt sitesi tarafından bildirilen anlaşmada, hem ESL hem de e spor platformu FACEIT'in Suudi Arabistan Hükümeti Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen Savvy Group'a satıldığını bildirdi.

SUUDİ DESTEKLİ ŞİRKET 1,5 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYE HAZIR

Modern Times Group, E spor turnuvası organizatörü ESL'yi Savvy Gaming Group'a resmen sattığını açıkladı. Suudi destekli şirket, e spor yarışmaları düzenleyen şirketin yanı sıra elektronik spor platformu olan FACEIT'i de toplamda 1,5 milyar dolara satın aldı.

500 MİLYON DOLARLIK EK ALIŞVERİŞ

Ayrıca, Suudi Arabistan hükümetinin Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından desteklenen Savvy Gaming Group, ek bir alışveriş daha yaparak iki şirketi küresel bir oyun platformunda birleştirmek için teknoloji platformu olan FACEIT'i de 500 milyon dolara satın aldığını da bildirdi.

Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman

ESL VE FACEIT BİRLEŞİYOR

Yeni yatırımcıları Savvy Gaming Group'un yardımıyla esporun manzarasını yükseltecek ESL ve FACEIT arasındaki birleşme haberi duyuruldu. ESL ile çalışan markalar (FACEIT, DreamHack, ESL, ESEA ve Badlion) eskisi gibi çalışmaya devam edeceği de bildirildi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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