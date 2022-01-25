Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı! - Haberler
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Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı!

Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Dünyanın en eski ve en popüler espor şirketleri arasında yer alan Electronic Sports League (ESL), Suudi Arabistan hükümetinin Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından desteklenen espor yatırım şirketi Savvy Gaming Group'a 1,5 milyar dolara satıldı.

İlk olarak Alman Handelsblatt sitesi tarafından bildirilen anlaşmada, hem ESL hem de e spor platformu FACEIT'in Suudi Arabistan Hükümeti Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen Savvy Group'a satıldığını bildirdi.

Modern Times Group, E spor turnuvası organizatörü ESL'yi Savvy Gaming Group'a resmen sattığını açıkladı. Suudi destekli şirket, e spor yarışmaları düzenleyen şirketin yanı sıra elektronik spor platformu olan FACEIT'i de toplamda 1,5 milyar dolara satın aldı.

Ayrıca, Suudi Arabistan hükümetinin Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından desteklenen Savvy Gaming Group, ek bir alışveriş daha yaparak iki şirketi küresel bir oyun platformunda birleştirmek için teknoloji platformu olan FACEIT'i de 500 milyon dolara satın aldığını da bildirdi.

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Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı!Kamu Yatırım Fonu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Yeni yatırımcıları Savvy Gaming Group'un yardımıyla esporun manzarasını yükseltecek ESL ve FACEIT arasındaki birleşme haberi duyuruldu. ESL ile çalışan markalar (FACEIT, DreamHack, ESL, ESEA ve Badlion) eskisi gibi çalışmaya devam edeceği de bildirildi.

Dünya çapında yarışmalar düzenleyen espor şirketi, Suudi destekli bir şirkete rekor fiyata satıldı!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Espor, Gamegar, Ekonomi, Güncel, Haber

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