Dün gece deprem mi oldu? Dün gece Ankara depremi mi oldu? Ankara deprem şiddeti ne, nerede oldu?

Dün gece satlerinde Ankara'da deprem oldu. Çevre illerden de hissedildi. Sabaha deprem ahberii le uyanan Ankaralılar, dün gece deprem mi oldu, dün gece Ankara depremi mi oldu, Ankara deprem şiddeti ne, nerede oldu? İşte detaylar...

Ankara'nın Kalecik ilçesinde gece saatlerinde yaşana deprem tedirginliğe neden olurken güne deprem haberi ile uyanan ANkaralıalr deprem hakkında araştırmalr yaptı. Vatandaşalr en çok Ankara deprem şiddeti ne, nerede oldu? Dün gece deprem mi oldu? Dün gece Ankara depremi mi oldu gibi konuları araştırdı.

DÜN GECE ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Valilik'ten yapılan açıklamada, "Can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kırıkkale, Çorum ve Çankırı başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.6 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.