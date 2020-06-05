Düğün salonu işletmecileri hükümete ve bilim kuruluna seslendi Düğün salonu işletmecileri hükümete ve bilim kuruluna seslendi "Tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yapabiliriz" Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına izin verilmeyen düğün salonlarının işletmecileri bir araya gelerek hükümete ve bilim kuruluna...

Düğün salonu işletmecileri hükümete ve bilim kuruluna seslendi

"Tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yapabiliriz"

BALIKESİR - Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına izin verilmeyen düğün salonlarının işletmecileri bir araya gelerek hükümete ve bilim kuruluna seslendiler: "Tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yapabiliriz."

Uzun bir süreden bu yana düğün ve nişan organizasyonlarının yapılmadığının altını çizen Balıkesir'in Edremit ve Havran Düğün Salonu işletmecileri bir araya gelerek sektörün tekrar canlanması için hükümete seslendiler.

Düğün salonu işletmecileri adına bir basın açıklaması yapan düğün salonu işletmecisi Kenan Tan, "Öncelikle değerli basın mensubu arkadaşlara bize bu zorlu süreçte destek sağladıkları ve sesimizi duyurmamıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Tan, bir süredir kapalı olan düğün salonlarının açılışı konusunda bir tarihin halen belirlenmediğinin altını çizerek, "Yaklaşık 3 aydır kapalı bulunan düğün salonları yapılan açıklamalardan sonra halen tarih konusunda belirsizliğini korumaktadır. Bilindiği üzere ön rezervasyon ile çalışan sektörümüz için tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftlerin hem de bu sektörde hizmet veren esnaf arkadaşlarımızı ve iş ortaklarımızı maddi ve manevi derinden üzmüştür. Tarihin bildirilmesi, düğün yapacak çiftlerimiz ve esnaflarımızın hazırlanması, çiftlerimizin davetiye dağıtımı organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önem arz etmektedir" dedi.

Sektörün sekteye uğramaması için bir an önce bir tarih belirlenmesi gerektiğini savunan Kenan Tan, "Sektörümüz aynı zaman ekonomik alanda birleşenleri ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 15-20'sine tekabül etmektedir. Tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yapabiliriz. Ekonomik anlamda sektörümüz geri gitmektedir. Bir an önce tarih konusunda bilgilendirilmesi iş hayatının ve eş zamanlı çalışan tüm esnaf arkadaşlarımızın harekete geçmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA