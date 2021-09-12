Dubai merkezli Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için yürüttüğü görüşmeleri doğruladı. Abu Dabi'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ'nun hissedar olduğu Aramex tarafından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüldüğüne yönelik geçtiğimiz günlerde haberler yer almıştı.

ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ 500 MİLYON DOLAR

Reuters'a konuşan kaynaklar, olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti. İngiliz haber ajansında yer alan habere göre şirket, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

"GÖRÜŞMEYE GİRİLDİĞİNİ PİYASAYA VE HİSSEDARLARA TEYİT EDERİZ"

Reuters borsa dosyasında, "Şirketin yakın zamanda MNG Kargo hissedarları ile olası bir satın alma için görüşmelere girdiğini piyasaya ve hissedarlara teyit etmek isteriz" ifadelerinin yer aldığı belirtti.

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

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