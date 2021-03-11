DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu
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DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu

11.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:39
DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda borsa müşterek toplantısının 6'ıncısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda borsa müşterek toplantısının 6'ıncısı gerçekleştirildi. Toplantıda DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar kanunu gereği dört ayda bir yapılması gereken oda borsa müşterek toplantısına Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda, borsa yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri katıldı. Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, oda ve borsanın birlikteliğinin, geçmişten gelen bir kültür olduğunu dile getirerek, "Bu birlikteliği kurumsal birlikteliğe dönüştürmek çok önemlidir. Diyarbakır'da bir sivil toplum birlikteliği var, bu birliktelik kamu çalışmalarını da tetikliyor" dedi.

"Birlikte çok daha iyi işlere imza atacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de oda ve borsa olarak birlikte güçlü olduklarını belirterek, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamız ile Diyarbakır Ticaret Borsamız kurulduğu günden bu güne göstermiş olduğu birlik ve beraberlik örneği taktire şayandır. Oda ve borsa müşterek toplantılarımızda birlikte alacağımız kararlar ve atacağımız adımlarla çok daha iyi işlere imza atacağımıza inancım sonsuzdur. Burada alınacak kararların şimdiden ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oda ve borsa müşterek toplantısının 6'ıncısı gerçekleştirildi. Toplantıda Diyarbakır'da kurulması planlanan lojistik merkez çalışmaları değerlendirilerek merkez bünyesinde kurulması düşünülen hububat ve pamuk lisanslı depoculuk ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirilerek konuya ilişkin DTSO ile DTB ortaklığında kurulacak ortak şirket marifetiyle çalışma yürütülmesi kararı alındı. - DİYARBAKIR

DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu
DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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