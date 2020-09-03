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DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ekibi sahaya indi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekini, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın talimatıyla, üyelerin ayağına hizmet götürüyor.

DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ekibi sahaya indi
03.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:19

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekini, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın talimatıyla, üyelerin ayağına hizmet götürüyor. Projeyi merak ederek talepte bulunan firmaları ziyaret eden ekip üyeleri, firma yetkililerine projeyi anlatıyor ve ayrıntılı bilgiler veriyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inen, Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, projeye ilgi duyan ve davette bulunan işletmeleri ziyaret etmeye başladı. Portekizli bir uzmanın da yer aldığı ekip, Başkan Erdoğan ile birlikte, talepte bulunan çok sayıda işletmeye projeyi anlattı ve yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

"Tekstilin anavatanı Denizli"

Türkiye'den ihraç edilen havlunun %70'i ile bornozun %63'ünün, Denizli'de üretildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Tekstilin anavatanı Türkiye. Ev tekstili, hazır giyim, iç giyim, havlu ve bornozun yanı sıra eşsiz el emeği ürünleriyle tüm dünyaya nam salmış dokumacılığımızın geçmişi, antik buluntulara göre Milattan Önce 2000'li yıllara kadar dayanmaktadır. 4000 yıllık tekstil geçmişiyle, alın teri, tecrübe, bilgi ve birikimini buluşturmuş, bunu dünyaca ünlü ürünler haline getirmiştir. Türkiye'nin en büyük 9'uncu ihracatçı kentidir. 2400 çeşit ürünü, 175 ülkeye ihraç etmektedir. 3 milyar Dolar'ı aşan ihracatımızın yüzde 63'ünü, Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız. Her yıl ortalama 25 şirketimizle, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması ve Anadolu'nun En Büyük 1000 Şirketi sıralamalarında yer almaktayız" diye konuştu.

"Denizli'mizin geleceğini garanti almak için uğraşıyoruz"

Denizli'nin, uluslararası pazarda rekabet edebilen, teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir kent olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Girişimci ruha sahip iş insanları yetiştirmekteyiz. Ayrıca, 1 milyonu aşan nüfusunun neredeyse 3'te 1'i çalışan durumunda. Her 3 çalışanından biri de kadın. Biz de, işte bu büyük potansiyeli ve tecrübeyi işleyip, yeni bir safhaya, yeni bir seviyeye taşıyarak, ticaret ve sanayimizi geliştirmek istiyoruz. Böylelikle, Denizli'mizin geleceğini, her anlamda garanti altına almak için uğraşıyoruz. Tekstil sektöründe makine parkını her türlü zorluğa rağmen güncelleyerek geliştiren ve modern tutan sanayimiz, teknik tekstile olan ilgisini eyleme dönüştürecek ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edildiği yaygın bir sektör haline getirmesini bilecektir. İnovatif girişimciliği ise, bu süreci daha da hızlandıracaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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