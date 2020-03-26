SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı - Ekonomi
Fatih Işık, Denizli, İŞKUR, Ekonomi

DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı

Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında işletme sahiplerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hakkında bilgilendirme yaptı.

26.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:59
DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı

Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında işletme sahiplerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hakkında bilgilendirme yaptı. Canlı yayın yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin ve iş dünyasının merak ettiği soruları en yetkili isme iletme imkanı sundu. Bu kapsamda Işık, DTO'nun sosyal medya hesabında KÇÖ hakkında bilgiler vererek, canlı yayını izleyenlerden gelen soruları cevaplandırdı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yayın, Denizlililer'den büyük ilgi gördü ilgili paylaşımlar 100 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.

Denizli Ticaret Odası Özel Kalem ve Basın Müdürü Ömer Altıntaş ile birlikte DTO'nun Facebook sayfasındaki canlı yayına katılan Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklerinden biri olan KÇÖ ile ilgili yeni uygulamayı detaylarıyla anlattı.

KÇÖ'den faydalanma şartlarının esnetildiğini aktaran Işık, "Bu hem işverenimiz hem de işçimiz açısından önemli bir düzenlemeydi. Bir işçimizin bu destekten yararlanabilmesi için geçmiş 3 yıla ait 450 günlük sigorta priminin yatırılması gerekiyor. Bu, önceden 600 günlük bir süreydi. Son 60 günlük priminin ise kesintisiz olması lazım; önceden bu süre de 120 gündü. Bu iki şart sağlandığında, işverenimiz evraklarını tanzim edip, kurumumuza online olarak internet üzerinden gönderebilir. Biz de teftiş kuruluna gönderiyoruz ve onay sonrasında da ödemesi yapılıyor. Bu ödeneğe başvurabilmek için personel sayısı sınırlaması da yok" dedi.

Korona virüsten etkilenen tüm sektörler başvurabiliyor!

Ayrıca, istenilen evraklarla ilgili de bilgi veren Işık, iş verenlerin kısa çalışma talep formunu ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesini kuruma internet üzerinden imzalı ve kaşeli olarak teslim edebileceklerini kaydederek, "İşletmenin belirtildiği vergi levhası veya işyeri açma ruhsatının fotokopisi de eklenirse, işyerindeki kısmi süreyle azalma veya tamamen kapatılma görüleceğinden, başka bir evraka ihtiyaç duymuyoruz. Büyük şirketler ise, yönetim kurulu kararını ek olarak verebilirler. İptal yazıları veya stokta artma belgeleri de yeterlidir. Kısacası korona virüs olayından etkilendiğini gösteren belgeleri istiyoruz. Destekten yararlanmak için sektör ayrımı da bulunmuyor." diye konuştu.

"Faydalı olduğuna inandığım bir uygulamaya imza attık"

Başkan Erdoğan ise yayından sonra bir araya geldiği Işık'ı, tebrik etti ve üyelerinin sorularına yanıt alması anlamındaki beklentilerini karşılama yönündeki çalışmalarına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Vatandaşa da yoğun ilgisinden dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Faydalı olduğuna inandığım bir uygulamaya imza attık. Gösterilen ilgi de ne kadar önemli ve doğru bir adım attığımızı teyit etme anlamında bizi sevindirdi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Fahrettin Koca Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Basketbolcu Demet Şener Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:18:05. #1.15#
title