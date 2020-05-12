DSÖ'den son dakika koronavirüs açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar geldi.
12.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:21
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar geldi.
DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur. ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı" denildi
(Ayrıntı gelecek)
Kaynak: DHA