DSÖ'den son dakika koronavirüs açıklaması Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur. ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı" denildi

(Ayrıntı gelecek)

Kaynak: DHA