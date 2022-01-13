DSİ'nin Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı tartışma yarattı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum - Haberler Spor
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DSİ'nin Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı tartışma yarattı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 4 Ocak tarihinde yaptığı "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" paylaşımına bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi hesabından destek yorumu geldi. "Sayın başkanım bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum" ifadesinin yer aldığı paylaşım tepki mesajlarının ardından silindi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 Ocak 2022 tarihinde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımına bugün ise dikkat çeken bir yorum yapıldı.

DSİ'DEN BAŞKAN ELMAS DESTEK TWEET'İ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Galatasaray Başkanı Elmas'ın 4 Ocak'ta yaptığı paylaşıma "Sayın başkanım bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız" yorumunda bulunulurken, yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

YAPILAN YORUM TEPKİLER ÜZERİNE SİLİNDİ

Yapılan yorumlar sonrasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü attığı tweet'i hesabından sildi.

DSİ'nin Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a destek paylaşımı tartışma yarattı! Tepkiler üzerine sildiler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (1)
Metin Demir:gsli biri terime karşı olmaz ancak gsnin özerinde büyük oyunlar oynandı buda onlardan biri Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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