DSİ'den KKTC'ye "Su Temin Projesi" hakkında açıklama

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine içme-kullanma ve sulama suyu temin eden 'Su Temin Projesi'nde meydana gelen arıza ile ilgili açıklama yaptı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine içme-kullanma ve sulama suyu temin eden 'Su Temin Projesi'nde meydana gelen arıza ile ilgili açıklama yaptı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KKTC'ye içme-kullanma ve sulama suyu temin eden Su Temin Projesi kapsamındaki hattın deniz geçişi kesiminde meydana gelen arızanın giderilmesi için uygulanan çalışma hakkında yazılı bir açıklama yaptı. DSİ'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce basına gönderilen bültende hava şartlarının hafifleyeceği tahminleri doğrultusunda çalışmaların bitirilerek hattın işletmeye alma tarihi 29 Eylül olarak öngörülmüştü. Bununla birlikte geçen süre zarfında deniz üzerindeki çalışma bölgesinde olumsuz hava şartları devam etmiş, bütün zorlamalara rağmen çalışma süresi günde 3-4 saatten öteye geçememiştir. 28 Eylül günü öğlen saatlerinde havanın daha da kötüleşmesiyle birlikte tamamen bekleme konumunda kalınmıştır. Bu gün sabah saatleri itibariyle yeniden çalışma durumuna geçilerek operasyonun son aşamasını teşkil eden imalatlara başlamak için hazırlık yapılmıştır. Ancak elde edilen son meteorolojik tahminlerde, bugün ikindi saatlerinden itibaren 02 Ekim Cuma sabah saatlerine kadar denizde şiddetli fırtına oluşacağı, dalga boyunun 2 ila 3,5 m'ye, rüzgarın ise 50-75 km/sa seviyesine çıkacağı öngörülmüştür. Hava şartlarının olumsuz seyredeceği bu sürede deniz yüzeyinde çalışması devam eden boru hattının güvenliği için yüksek hasar görme riski oluşacağından son aşamaya gelmiş hattın zarar görmemesi için şartlar düzelene kadar bekleme konumunda kalınması kararı alınmıştır" denildi.

Açıklamada, çalışmanın Cuma sabah saatlerinde tekrar başlanacağı aktarılırken şu ifadelere yer verildi:

"Hava muhalefetinin geçmesini müteakip Cuma sabah saatleri itibariyle çalışmalara yeniden başlanması, boru hattı çalışmalarının en hassas kısmı olan son birleştirme ve hattın havasının alınarak nihai yerleştirme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmiştir. Meteorolojik hava koşullarının müsaitliği ölçüsünde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hatta su verme denemelerine başlanılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Duran