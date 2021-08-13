DSİ'den 'HES' açıklaması
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DSİ'den 'HES' açıklaması

DSİ'den 'HES' açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 'Ebru Hidroelektrik Santrali (HES)' ile 'Aybige HES'in patlayarak ya da kapaklarının açılması suretiyle taşkına sebep olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ),  Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 'Ebru Hidroelektrik Santrali (HES)' ile 'Aybige HES'in patlayarak ya da kapaklarının açılması suretiyle taşkına sebep olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DSİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin, bölgede bulunan hidroelektrik santrallerinden kaynaklandığı yönünde paylaşımların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde faaliyet gösteren Ebru HES ve Aybige HES, Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı'nın menbasında yer almaktadır. Bu tesisler, barajlı/depolamalı HES değildir, kanal tipi projelerdir. Söz konusu tesislerde, 10 Ağustos gecesi saat 11.00'dan itibaren elektrik üretimi durdurulmuştur. Regülatörlerde taşkına sebep olabilecek bir depolama bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan tesislerin patlayarak ya da kapakların açılması suretiyle taşkına sebep olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür afetlerde, taşkın olayının yaşandığı mahalde bir HES bulunması durumunda, HES ile taşkın olayının ilişkilendirilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Esasen barajlı HES'lerin, taşkın akımlarını rezervuarında depolayarak, nehir tipi HES'lerin ise regülatör yapıları vasıtasıyla taşkın suyunun getirdiği iri rusubi malzemeyi (ağaç gövdesi, kaya gibi) tutarak taşkınları engelleme ya da etkilerini azaltma yönünde işlevleri bulunmaktadır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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