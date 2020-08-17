DS Automobiles, Formula E Şampiyonluğunu iki sezondur bırakmıyor
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DS Automobiles, Formula E Şampiyonluğunu iki sezondur bırakmıyor

Geçen sezon Takımlar ve Pilotlar Şampiyonluğunu kazanan DS Automobiles bünyesindeki DS TECHEETAH, Antonio Felix da Costa ve Jean-Eric Vergne sayesinde 2019-2020 sezonunun da galibi oldu.

DS Automobiles, Formula E Şampiyonluğunu iki sezondur bırakmıyor
17.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:59

Geçen sezon Takımlar ve Pilotlar Şampiyonluğunu kazanan DS Automobiles bünyesindeki DS TECHEETAH, Antonio Felix da Costa ve Jean-Eric Vergne sayesinde 2019-2020 sezonunun da galibi oldu.

DS Automobiles açıklamasına göre, şampiyon Antonio Felix da Costa ve sezonu üçüncülükle bitiren Jean-Eric Vergne DS E-TENSE FE20 otomobilleriyle yeni rekorlara imza attı. Takım öncelikle, FIA şampiyonasına katılan rekor sayıdaki üreticiyi geride bırakarak şampiyonluk kazandı.

Açıklamaya göre, şirket, araçlarında birden fazla enerji kullanan markalara oranla Avrupa'daki en düşük CO2 emisyon oranlarına sahip olmasıyla övünüyor. Böylece şampiyonada alınan galibiyetler, şirketin yenilenebilir enerjiye geçişteki lider konumunu da pekiştirdi.

- İki şampiyonluk da ilk defa sezonun son yarışından önce kazanıldı

Formula E şampiyonluğuna katılan ilk premium üretici olan DS Automobiles, yalnızca elektrikli otomobillere yer veren bu yarışın üreticilere açılmasından bu yana da rekor kırmaya devam ediyor. Marka, 2018-2019 sezonunda DS TECHEETAH ve Jean-Eric Vergne ile takımlar ve pilotlar olmak üzere iki şampiyonluğu da kazanmıştı. Bu sezon da DS TECHEETAH ve Antonio Felix da Costa ile şampiyonluk payesini korumuş oldu. İki şampiyonluk da ilk defa sezonun son yarışından önce kazanıldı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, DS Automobiles şu anda en fazla art arda şampiyonluk (2 takım ve 2 pilot), en fazla pol pozisyonu (13) ve tek bir takım için en fazla birinci sıra pozisyonu (DS TECHEETAH ile 2) rekorlarını elinde tutuyor. DS Automobiles 2016'dan bu yana her yıl ePrix yarışlarını kazanan tek üretici olarak öne çıkıyor.

2019-2020 sezonu sonunda, 4 galibiyet, 9 podyum finişi, 5 pol pozisyonu ve 11 ePrix yarışında 3 en hızlı turla DS E-TENSE FE20 modeli otomobiller; Nissan IM02, Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01, Audi e-tron FE06, BMW i.FE20, Jaguar I-Type IV, Porsche 99X Electric, Mahindra M6Electro, PENSKE EV-4 ve NIO FE-005'i geride bıraktı.

Antonio Felix da Costa, Jean-Eric Vergne'in galibiyetinden bir yıl sonra art arda 3 pol pozisyonu, tek bir sezonda art arda 3 galibiyet ve Berlin'de gerçekleştirdiği ilk hat-trick (pol pozisyonu, galibiyet ve en hızlı tur) ile birkaç rekora birden imza atmış oldu.

- Formula E'de kazandığı uzmanlıktan da 2015'ten bu yana faydalanıyor

Açıklamaya göre, DS Automobiles ayrıca elektrikli modellerini geliştirirken Formula E'de kazandığı uzmanlıktan da 2015 yılından beri faydalanıyor. Bu uzmanlık, elektrikli modellerin ilgili kategorilerdeki değerlendirme ölçütlerinde de kendini gösteriyor. Markanın, şimdiye kadar yazılım yönetim sisteminin yanı sıra elektrikli motor, batarya ve güç takibi alanındaki teknoloji seçimlerinde Formula E deneyiminden faydalanıldı.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE modelinin yanı sıra DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 ve DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 modelleri DS Automobiles'i, araçlarında birden fazla enerji kullanan üst düzey markalar arasına soktu.

E-TENSE teknolojisi, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de olacak

Formula E yarışlarındaki çifte şampiyon E-TENSE teknolojisi, eylül ayı itibarıyla Türkiye yollarında DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 ile yol almaya başlayacak. Elektrik teknolojilerinin karayolu araçlarındaki kullanımı üst sınıf araçların lüksünü, yüksek performansa dönüştürerek gözle görülür bir verimlilik sağlıyor. DS Automobiles, 360 beygire kadar güç üretebilecek şarj edilebilir yeni sedan hibrit modeli DS 9 E-TENSE 4x4 ile de elektriğe geçiş dönemindeki yeniliklerini sürdürecek. 2025 yılında markanın tüm yeni modellerini sadece elektriklenmiş otomobiller oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Baatrice Foucher, şunları kaydetti:

"DS Automobiles, Formula E yarışlarında başarılı bir performans sergiledi. 2015'deki hedefimiz elektriklenmiş modellerimizin gelişimini hızlandırmaktı. Geçen seneden beri tüm serilerimiz ya elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit modellere kavuştu. Diğer takımlarla beraber Almanların da yer aldığı bu müsabakalarda elde ettiğimiz şampiyonluklar ünümüzü artıracak, pazar payı elde etmemize yardımcı olacak. Teknolojik ve stratejik uzmanlığımızı yansıtan şampiyonlar takımımızı, gösterdikleri olağanüstü performanstan ötürü tebrik ederim. FIA şampiyonluklarını kazanan DS TECHEETAH'yı ve tamamıyla elektrikli olan en iyi yarış otomobillerini tasarlayan DS Performance'ı kutluyorum."

Öte yandan, DS TECHEETAH, gelecek sezon Antonio Felix da Costa ve Jean-Eric Vergne ile yarışlara katılacak.

Kaynak: AA

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