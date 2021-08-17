Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ilk üçte kupa kaldırdı
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Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ilk üçte kupa kaldırdı

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ilk üçte kupa kaldırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitexen Teknoloji'nin sponsoru olduğu Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği, Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabında İzmir-Bergama'da yarıştı.

Bitexen Teknoloji'nin sponsoru olduğu Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği, Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabında İzmir-Bergama'da yarıştı. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nda Drone Yarışçıları Derneği, ilk üçte kupa kaldırdı.

Bitexen Teknoloji, bu yıl ilk etabı Elazığ'da, ikinci etabı İzmir-Bergama'da gerçekleşen Türkiye Drone Şampiyonası'nda büyük başarılar yakalayan Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği'ne ana sponsor oldu. Türkiye'nin en küçük pilotu Doruk Cengiz'in (11) üçüncü olarak kupa kaldırdığı şampiyonada, Atakan Mercimek (15) birinci, geçen sene ülkemiz adına İngiltere'de 5 kupa kazanan Hüseyin Ablak (25) ise ikinci oldu.

WORLD DRONE CUP'TA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları Atakan Mercimek (15) 56 puanla birinci, Doruk Cengiz (11) 44 puanla ikinci ve Hüseyin Ablak ise 48 puanla üçüncü olarak yarışmayı tamamladılar.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek şampiyonanın üçüncü Teknofest etabında yeterli puanı toplayan yarışmacılar Milli Takım'a seçilecek ve ülkemizi World Drone Cup'ta temsil edecekler.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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