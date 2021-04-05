Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
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Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

Aydın'ın pide turizmi ile ünlü Yenipazar ilçesinde bir pideci pandemi nedeniyle düşen pide satışlarını artırmak için ilginç yöntemlere başvurarak müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

Aydın'ın pide turizmi ile ünlü Yenipazar ilçesinde bir pideci pandemi nedeniyle düşen pide satışlarını artırmak için ilginç yöntemlere başvurarak müşterilerini memnun etmeye çalışıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun temassız pide servisini haftada iki gün drone ile yapan pideci, amacının pide satışlarının artması için dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Yenipazar ilçesini Aydın-Denizli Karayoluna bağlayan Büyük Menderes Köprüsü 7 ay önce yıkılarak, yerine yenisi yapılana kadar hem pandemi hem de köprü olmamasının etkisiyle işlerinin oldukça düştüğünü ifade eden pideci Ahmet Karayer, "İlçede pidecilik ile geçimini sağlayan 17 pideci esnafıyız. Zaten pandemi ile birlikte işlerimiz neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bir de köprünün yıkılması bizleri iyice zora sokmuştu. Paket servisi yaparak ancak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve güneydeki Dalama ve Donduran Mahalleleri arasındaki köy yollarını kullanarak pide yemek isteyenler dışında müşterimiz kalmadı. Biz de özellikle hafta sonu kısıtlamalarında müşterilerimize hizmet etmek ve onların bu lezzetten mahrum kalmamalarını sağlamak amacıyla ilginç bir yöntem kullandık. Drone pilotu bir arkadaşımızdan hafta sonları destek istedik. Kendisi de ücretsiz olarak destek veriyor. Bir kilometre alandaki müşterilerimize drone ile pide servisi yapıyoruz. Amacımız pideci esnafımıza ve pidelerimizden vazgeçemeyen müşterilerimize destek vermek. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat çekerek bir an önce pandemiden kurtulup eski günlerimize dönmek" dedi.

Karayer konuşmasının sonunda, herkesi Yenipazar'ın eşsiz lezzetleri arasında ilk sırada yer alan ve 17 pideci esnafının ekmeğini kazandığı muhteşem pidelerden tatmaya davet etti. - AYDIN

Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor
Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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