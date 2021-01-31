'Drift' görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı
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'Drift' görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

31.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:53
'Drift' görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

TÜRKİYE'de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara'da lüks otomobiliyle drift yaptığı ve 200 kilometreyi geçen hızda araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı.

TÜRKİYE'de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara'da lüks otomobiliyle drift yaptığı ve 200 kilometreyi geçen hızda araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı. Ehliyetini el konulan Karagöl'e, 8 bin 353 TL para cezası uygulandı.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Galatasaray, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, 06 EEK 77 plakalı lüks otomobili ile Ankara'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı. Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı. Ardından da hızla gözden kayboldu. Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü. Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videoları sosyal medya da tepki çekti. 

'EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimi şahıs gözaltına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir" denildi.

'Drift' görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı
'Drift' görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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