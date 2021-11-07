SPOR Dr. Ender Saraç'tan şampiyon boksör Serdar Avcı'ya beslenme önerileri

Dr. Ender Saraç'tan şampiyon boksör Serdar Avcı'ya beslenme önerileri

"Ani kilo vereceğiniz zaman hızı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Doktor Ender Saraç, Ukrayna Gastronomik yemeklerini tanıtma gününde dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı'ya kilo beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Ukrayna Gastronomik yemeklerini tanıtma günü etkinlikleri Dönerci Serkan Usta'nın Etiler'de bulunan restaurantında gerçekleşti. Ukrayna Turizm Bakanlığı ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen organizasyonda; Dr. Ender Saraç, UBO İnterim boks şampiyonu Serdar Avcı gibi isimler yer aldı. Ukraynalı ünlü aşçı Levgen Klopotenko'nun Ukrayna'nın yerel çorbası Borş yaptığı günde, Serkan Usta da yaptığı döneri misafirlere ikram etti. Günün sonunda kameralar karşısına geçen Ukraynalı aşçı Levgen Klopotenko, şampiyon Türk boksör Serdar Avcı ve Serkan Mutlu iki ülke arasında dostluk mesajları verdi.

ENDER SARAÇ: ANI KILO VERECEĞINIZ ZAMAN HIZLI KARBONHIDRATLARI KESMEK VE PROTEINI KORUMAK LAZIM

Boksörlerin karşılaşmalar için hızlı şekilde kilo alıp vermesi hatırlatılan Ender Saraç, "Tabii ki kilo önemli. Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli. Kilo alırken de hormonlar ve kuvvet için yağlanarak kilo almak lazım. Onun için de keçi sütünden yapılan sade yağ, çok güçlendirir. Kalsiyum ve D vitamini de özellikle bu koronavirüs zamanında çok önemli. Süt ve süt ürünleri, D vitaminini için mantar, genel olarak keçi peyniri boksörlerin yumruklarını daha da güçlü yapar. Omega 3 alınırsa da zeka ve kas koordinasyonu iyi olur. Omega 3'te somon gibi hamsi gibi yağlı balıklarda çok olur. Şunu da belirteyim. Buse Naz ile iftihar ediyoruz, sizlerle de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DÖNERCİ SERKAN USTA: SERDAR AVCI, BUNDAN SONRA VURDUĞUNU DAHA İYİ DEVİRECEK

Serdar Avcı'nın başarılarını takip ettiğini belirten ve dönerci Serkan Usta diye nam salan Serkan Mutlu, "Serdar Avcı çok başarılı bir boksör. Onu burada görmekten çok mutluyum. Ona bugün burada etli proteinler vereceğiz. Bundan sonra vurduğunu daha iyi devirecek. Biz yıllarca boğa devirdik, o da boğa gibi güçlü insanları devirdi. Bu buluşma beni çok mutlu etti. Ben boksu çok severim. Serdar Avcı'yı sonuna kadar destekliyoruz. Başarılarını duyuyorduk zaten, iyi işler yapıyor. Bu şampiyonluk kemeriyle burada olması da beni ayrıca memnun etti. Restoranımıza gelerek şeref verdi. Serdar kardeşimizin şampiyon olacağına eminim. Dönem o dönemi. Çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah vurduğu devrilecek" diye konuştu.

LEVGEN KLOPOTENKO: BORŞ YAPMAYA BENZEMİYOR

Yaptığı borş çorbasıyla beğeni kazanan Ukraynalı aşçı Levgen Klopotenko daha sonra dönerin başına geçti. Serkan Mutlu ile pozlar veren Klopotenko, daha sonra döner kesti. Hayatında ilk kez döner kestiğini belirten Klopotenko, "Bende ilk kez döner kestim. Borş yapmaya benzemiyor. Zamanla bu işi ben de öğrenirim. İlk kesim için iyiydi" şeklinde konuştu.

SERDAR AVCI: İNŞALLAH YENİ BİR TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Aldığı şampiyonluk kemerini anlatan Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili de bilgiler verdi. Avcı, "8 Aralık'ta Ukrayna'da daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Ayrıca Serkan Usta'nın dönerini çok beğendim gerçekten. Yediğim en güzel dönerlerden birisiydi" dedi.

Öte yandan Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemeri için ringe çıkacak. Şampiyon Türk boksör, daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ise Ukrayna'da şampiyonluk kemeri için mücadele edecek.