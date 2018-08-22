Dövizde Artış Vatandaşları Bio Yakıt ve Pelet Tüketimine Yöneltti

Enerji ve kömür ihtiyacının dış ülkelerden sağlanmasının ve döviz kurunun artmasının ardından vatandaşlar, pelet tüketimine yöneldi.

Enerji ve kömür fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaşlar yerli üretim olan pelet yakıtına yöneldi. Kömürden neredeyse yüzde 60 daha uygun olan ve ısınmada daha kolaylık sağlayan yerli yakacak peletin vatandaşların bütçesine ciddi katkı sağlayacağı ifade edildi.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Türkiye'nin ilk yerli anahtar teslimi pelet üretim tesislerini kuran Alternatif Enerji'nin CEO'su Atakan Ayvaz, "Dolar kurundan hiçbir zaman etkilenmeyen ve TL bazında satışı sürdürülen yerli üretimimiz pelet bu yıl vatandaşlarımızın bütçesine ciddi katkı sağlayacaktır."

Bütün katı yakıt kazanlarında ve sobalarda kullanılabilen, yüksek kalori oranına sahip olan peletin yıl boyunca asla döviz kurlarından etkilenmeyeceğini ifade eden Ayvaz, "Döviz kurunun artmasıyla dışarıdan ithal ettiğimiz kömür ve benzeri yakıt ürünlerinde ciddi fiyat artışları meydana gelmiştir. Bu artış direk vatandaşlarımızın ödeyeceği tutarlara yansıtılmış, geçen sene yaklaşık 2 bin 500 TL ödeyen bir aile sahibi bu yıl 5 bin 500 TL tutarında ödeme yapması gerekecektir. Sene boyunca sürekli fiyat artışı sağlayan bu yakıt türlerine tek alternatif yerli üretimimiz olan ve döviz kurundan asla etkilenmeyen pelettir. Yanma sonunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkarmayan, kalori açısından oldukça yüksek olan ve her türlü katı kazanlarda kullanabilen pelet hem ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır, hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır. Site yöneticileri ve katı yakıt kullanan hane sahiplerinin birçoğu bu yıl pelet tüketimine geçmiştir. İleri süreçlerde pelet tüketiminin pazarın büyük bir oranına sahip olacağını, vatandaşların yerli ve milli yakıta sahip çıkacağını tahmin ediyoruz. Her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütüldükten sonra kurutularak yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklardan oluşan bio yakıt peletin verimi yüksek, fiyatı ise düşük" diye fade etti. - GİRESUN