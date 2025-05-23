DÖVİZ FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolarda SON DURUM ne?

DÖVİZ FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolarda SON DURUM ne?
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 23 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:38 itibariyla yüzde 0,27 artarak 39,0291'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolarda SON DURUM ne?Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,71 artışla 44,2232'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolarda SON DURUM ne?Sterlin/TL ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,42 değer kazanarak 52,6255'ten satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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