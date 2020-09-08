Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas ve Mirin'le yollar ayrılacak. PAOK maçı öncesinde Douglas'la görüşen Sergen Yalçın, sakatlığı geçen futbolcunun "Kendimi hazır hissetmiyorum" ifadeleri sonrası bu oyuncunun biletini kesti.

08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:37

Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezon başında takıma dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Douglas ve geçen sezon kiralık gönderilen Mirin, takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor.

Welinton ve Montero transferlerinin yanı sıra, Vida, Alpay ve Erdoğan'ı bu bölgede oynatmayı planlayan Sergen Yalçın, stoper bölgesinde rotasyonlu seçeneklere sahip olduğu için Mirin'i kadroda düşünmüyordu. Yalçın, bu futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. Yönetim, Mirin'le sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

DOUGLAS, PAOK MAÇINDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas'ın bileti ise PAOK maçıyla beraber kesildi. Kadroda sağ bek eksiği bulunan siyah-beyazlılar, bu bölgede Lens'i oynatmak zorunda kalmıştı.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Douglas'ı Yunanistan'a getiremediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Douglas'la konuştum, hazır olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Sakatlığını atlatmasına karşın takımı Yunanistan'da yalnız bırakan Douglas'ın bileti, bu maçla beraber kesildi.

Beşiktaş Yönetimi, Douglas ve Mirin'le ilgili gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmek istiyor. Douglas'ı Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor istiyor.

Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Demet Şener Muhterem Nur
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Eylül Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 13:36:56. #1.15#
title