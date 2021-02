Dota 2 sistem gereksinimleri 2021 | Dota kaç GB?

Başarılı ve dikkat çeken yapım 2002'de çıkmıştır ve video oyunu olan Warcraft III: Reign of Chaos ve oyunun iyişleştirme versiyonu olan The Frozen Throne haritası şeklinde sergilenen Defense of the Ancients'ın Dota ondan ayrılmış bir vaziyette devamı niteliğinde denilebilir. Oldukça geniş bir kitleye sahip olan Dota 2 sistem gereksinimleri merak konusu olmaya devam ediyor.

DOTA 2 KONUSU

Dota 2, 2011'de sadece Microsoft Windows için çıkışını gerçekleştirmişti. Beta olarak çıkmış ve 2013 Temmuz ayında Microsoft Windows, OS X ve Linux için kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Dota 2 oyunu çok popüler oyun olmakta birlikte bir milyondan fazla indirme alması ve aynı anda oynanma rekoruna sahip olması ise bunu destekler nitelikte. Aynı zamanda Türkçe dil desteğide bulunmaktadır. Dota 2 maçları çok kullanıcıya hitap ettiği için tam bir online oyunu olmakla birlikte çok takmların aynı anda oynaması da oyunu popüler kılmaktadır. Oyun sağ alt ve sol üst köşede 2 takım merkezli haritaların bulunduğu bir alanda oynanır. Her takımda 5'er oyuncu bulunur. Oyunda ana bir kale bulunmaktadır (Ancient). Herhangi bir takım bu kaleyi yıkarsa maçı kazanmış olur ve galibiyeti göğüsler. Her oyuncu oyuna başlamadan önce birbirinden farklı yetenekleri olan birden çok özelliği olan 115 kahramandan birini seçer ve oyuna bu şekilde kahramanlardan birini seçerek başlar.

Dota 2'nin gelişim süreci 2009'da bir oyun modu olan Dota'nın düzenleyicisi IceFrog'un Valve'nin onu aynı görevle işe almasıyla başlar ve Dota 2'nin gelişim gösterme süreci böylelikle başlamış olur. Oyun bir çok özelliği barındırdığı konusunda övgüler almıştır fakat bunun yanı sıra eleştirilerde almıştır. Eleştiri aldığı noktalar ise oyunun zorluğu ve öğrenme aşamasının gecikmesi nedeniyle olmuştur.

Dota 2 Espor alanında mühtiş bir kitleye hitap eder ve oyuncuların katıldığı sayısız turnuvalar düzenlenir. Turnuvalar bi o kadar popüler olduğu için ödülleri de müthiş paralar ile kendinden söz ettirir. Genelde ödüller 1 milyonu aşan ödüller olur ve bu Espor alanının tab noktasıdır. Bunların en tab büyüğü ise Valve şirketinin her yıl Seattle, Key Arena'da düzenlediği The International'dır. Bunun yanı sıra Valve ilki 2015'te Frankurt'ta olmak üzere diğer turnuvalara nazaran biraz daha alt kadamede olan "Major" olarak bahsedilen sezonluk etkinlikler yaparak adından söz ettirmiştir.

DOTA 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni

- İşlemci: Dual core from Intel veya AMD at 2.8 GHz

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

- DirectX: Sürüm 9.0c

- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

- Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Mac Os X sistem gereksinimleri

- İşletim Sistemi: OS X Mavericks 10.9 veya daha yeni

- İşlemci: Dual core from Intel

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: nVidia 320M veya daha yüksek ya da Radeon HD 2400 veya daha yüksek ya da Intel HD 3000 veya daha yüksek

- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

SteamOS+ Linux sistem gereksinimleri



- İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04 veya daha yeni

- İşlemci: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: nVidia Geforce 8600/9600GT (Driver v331), AMD HD 2xxx-4xxx (Driver mesa 10.5.9), AMD HD 5xxx+ (Driver mesa 10.5.9 veya Catalyst 15.7), Intel HD 3000 (Driver mesa 10.6)

- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

- Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı

DOTA KAÇ GB?

Pek çok oyuna göre oldukça az yer kaplayan Dota 2, 15 GB olarak karşımıza çıkıyor.