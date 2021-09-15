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Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilen destekleme kapsamında son olarak Döşemealtı İlçesi Kovanlık Köyü Sulama Kooperatifi'ne 4 tonluk süt tankı hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilen destekleme kapsamında son olarak Döşemealtı İlçesi Kovanlık Köyü Sulama Kooperatifi'ne 4 tonluk süt tankı hibe etti.

Çiğ sütün sağıldıktan sonra besin değerini yitirmemesi ve gerekli olan soğuk zincirin en uygun şartlarda sağlanması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından süt tankı desteklemesi yapılıyor. Başkan Muhittin Böcek göreve geldikten sonra 6 kooperatife 4'er tonluk süt tankı hibe edildi. İlçelerden gelen talepler doğrultusunda yapılan destekleme kapsamında bugüne kadar hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Manavgat-Aşağı Işıklar, Korkuteli Bozova, Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri ile Elmalı Yuva ve Akçainiş Mahallelerindeki Süt Üreticileri Birlik üyesi olan Kooperatiflere süt tankı verildi. 7'inci süt tankı ise Döşemealtı İlçesi Kovanlık Köyü Sulama Kooperatifi'ne verildi.

"Sağlıklı ve kaliteli süt"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından süt üreticilerinin zararını önlemek ve tüketiciyi sağlıklı ve kaliteli süt ile buluşturmak amacıyla Döşemealtı İlçesi Kovanlık Köyü Sulama Kooperatifi'ne süt tankı teslim edildi. SS Kovanlık Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Serkan Çoban, süt tankının kendileri için önemine dikkat çekti.

"Üreticinin zararı önlendi"

Kooperatif Başkanı Çoban, "Köyümüzde 15 ton civarında süt var. Bu sütlerin soğutması yeterli değildi. Elimizde sütler bozulabiliyordu. Muhittin Böcek Başkanımızın yaptığı yardımla birlikte sütlerimiz daha çabuk soğuyup daha sağlıklı şekilde pazarlanmaya iletildi. Çiftçinin kaybı azaldı. Zararımızı minimuma düşürdük. Sütümüzü en kısa zamanda soğutup fabrikalara pazarlayabiliyoruz" dedi. - ANTALYA

Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

Döşemealtılı besicilere süt tankı hibe edildi

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