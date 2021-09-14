Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 önemli eksik
Beşiktaş'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacağı Dortmund, İstanbul yolunda. Kamp kadrosunda 6 önemli eksik var. Emre Can, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz, Reyna ve Schmelzer bu maçta forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.
Ancak takımın temel taşları Akanji, Witsel, Reus, Meunier, Haaland, Brandt, Dahoud gibi yıldızlar kadroda.
Borussia Dortmund'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:
Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf.
Haberler.com - Spor Haberleri