Dönmez : Buğday sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz
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Dönmez : Buğday sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz

Dönmez : Buğday sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, son yağan yağışların bazı mahallelerde zarara yol açmasına rağmen buğday rekoltesi açısından da faydalı olacağını ifade etti.

Balıkesir'in Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, son yağan yağışların bazı mahallelerde zarara yol açmasına rağmen buğday rekoltesi açısından da faydalı olacağını ifade etti.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Bandırma'nın bazı kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun yağışın ekili ve dikili alanlarda zararlara yol açtığını ifade ederek "tek tesellimiz bu felakette can kaybının yaşanmamasıdır dedi. Bölgede yaşanan sel felaketinin boyutunun çok büyük olduğunu söyleyen Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez "Yaşanan sel felaketinin hemen ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber bölgeye intikal ettik. Manzara korkunç zarar büyüktü. Dün de İl Tarım Müdürümüz Erkan Alkan ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Valimiz Hasan Şıldak'ta olayı yakından takip ediyor. En kısa zamanda zararların karşılanacağına inanıyoruz" dedi.

Ülkenin büyük bir kısmında ciddi bir kuraklık yaşansa da Bandırma ve Çevresinde böyle bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez "Yağışlar bazı mahallerimizde zarara yol açsa da yazlık ürünler için çok iyi oldu. Bu yağışlar ile buğday sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bölgemizde buğday rekoltesinin ve kalitenin yüksek olacağı beklentimiz büyük. Açıklanan 1750 lira arpa ile 2250 Lira buğday ton fiyatlarının daha da yükseleceğine inanıyoruz. Zira hasadın başladığı Güneydoğu Bölgesinde arpa fiyatları 2400 lira civarlarına ulaştı. Buğday fiyatları içinde aynı öngörü içindeyiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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