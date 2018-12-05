Dominik Cumhuriyeti'nde Plastik Fabrikasında Patlama

SAN Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir plastik fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri sözcüsü Maria Gomez, plastik üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğünü, 44 kişinin yaralandığını belirtti.

Gomez, yaralılar arasında fabrikanın yakınlarındaki bir okuldan 13 çocuğun olduğu ve yaralı 3 yetişkinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Belediye Başkanı David Collado, basına yaptığı açıklamada, fabrikadaki bir kazanın patlaması sonucu yangın çıktığını, yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Emniyet yetkilisi Jose Francisco Velez, patlama ve yangın sonucu oluşan enkaz altında kalan olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Olayın ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.