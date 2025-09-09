Haberler

Domenico Tedesco Fatih Terim sözleri ne, Fatih Terim'e ne dedi?
Güncelleme:
Schalke 04'ün başında bulunduğu dönemde Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Domenico Tedesco, Fatih Terim'e dair övgü dolu ifadeler kullanmıştı. O dönem sarf ettiği bu sözler, aradan yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme taşındı.

Genç teknik adamın, Galatasaray karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'i överken kullandığı cümleler futbol kamuoyunda bir kez daha konuşulmaya başlandı. Peki, Tedesco'nun Fatih Terim için söylediği sözler nelerdi, Terim hakkında tam olarak ne dedi?

DOMENICO TEDESCO'NUN FATİH TERİM SÖZLERİ

Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde Galatasaray ile karşılaşmadan önce basın toplantısı düzenleyen Domenico Tedesco'nun Fatih Terim'e dair sözleri yeniden gündeme geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ TERİM HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak olan Schalke 04'ün genç çalıştırıcısı Tedesco, o dönemde basın toplantısında sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

TERİM'E ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Tedesco, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Fatih Terim çok önemli bir teknik direktör. Yalnızca Galatasaray için değil, ben Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde ona 'Grande' denildiğini çok iyi hatırlıyorum. Ben de ona hep o gözle baktım. Onunla tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir onur olacak."

