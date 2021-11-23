Dolar durdurulamıyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi, grafikteki değişim ağızları açık bırakıyor

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 100 baz puan faiz indirme kararının ardından yükselişe geçen ve bir daha düşmeyen Dolar, bugüne de çok hızlı başladı. Dolar, sabah saatlerinde tarihi rekor kırarak 12.50 seviyelerine yükseldi.

DÜN 11 İLE 11.25 ARASINDA GEZDİ

Dolar geçen hafta 11.32 lirayı görmesinin ardından dün gün boyunca 11-11.25 aralığında bir seyir izledi. Piyasa kapanışının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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12.50'YE KADAR YÜKSELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar dün akşam saatlerinde 11.25 liradan 11.47 liranın üzerine tırmandı. Dolar yeni güne de 11.42 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise 12.50 liraya yükseldi. Dolarda 1 aylık yükseliş yüzde 25'i bulurken 2021 genelindeki yükseliş yüzde 62'ye ulaştı. Euro da ilk kez 14 liranın üzerini gördü.

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GRAFİK HER ŞEYİ ÖZETLEDİ

Türkiye, dört gözler gelişmeleri takip ederken, doların yükselişiyle ilgili grafik, durumu gözler önüne serdi. Söz konusu grafikte doların 12.50'ye çıkarak tarihi rekor kırmasının hikayesi adım adım yer aldı. Saat 08.00'da 11.40 seviyelerinde bulunan dolar, 4 saat içerisinde 1 liradan fazla yükselerek 12.50 lira ile rekor kırdı. Zaman zaman düşüşler görülen doların kırılma nokrasının ardından hızla yukarı doğru çıktığı görüldü.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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