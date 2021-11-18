Dolar/TL, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi 10,96 ile tarihi zirveyi gördü

Bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 10,96'yı görerek rekor tazeledi.

DOLAR/TL EN DÜŞÜK SEVİYEYİ MART AYINDA 6,89 İLE GÖRMÜŞTÜ

Türk lirası hafta başından bu yana Dolar karşısında yüzde 8'e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor. Türk lirası sene başından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybederken dolar kuru 7,40'tan 10,86'ya yükseldi. Dolar/TL 2021 yılında en düşük seviyeyi Mart ayında 6,89 ile görmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" görüşünü yineleyerek, "Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Ben faizi savunanla beraber olamam" diye konuştu ve "Faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor" diye ekledi.

Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, 1.175 seviyesine tırmanarak bir yılın zirvesinde bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,58 civarında seyrediyor. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 427 baz puan civarında bulunurken 10 yıllık tahvil yüzde 19,87 civarında.

PİYASALAR TCMB'DEN İNDİRİM BEKLİYOR

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönünde oldu. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB'nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini yüzde 15 seviyesine getireceği yönünde. Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

Aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik'in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı araştırma raporuna göre, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentileri de değişti.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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