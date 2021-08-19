Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro 9,98 liradan, sterlin ise 11,71 TL'den satılıyor.

Dün en düşük 8,4094, en yüksek 8,4987 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,18 üzerinde 8,4499'dan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin dün akşam yayımlanan tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasıyla dolar, diğer ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi, üst üste yükselişini 4. işlem gününe taşırken, 93,5 ile 9,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,53'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 9,98'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 11,71'den satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Fed kararı sonrası önemli destek seviyesi olan 1,17'nin altına inen avro/dolar paritesi, bugün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1666'yı görmesini ardından şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1677 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu ile ilgili yönlendirmelere odaklandığını, bu kapsamda ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını ifade etti.

Bugün yoğun veri akışının bulunduğu yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik verileri ile Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
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