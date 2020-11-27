Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor
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Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor

27.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:49

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar düzenlemesi ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Dünü 7,87'den tamamlayan kur, şu sıralar 7,79'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklar düzenlemesi ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Dün, en yüksek 7,9663 seviyesini gören dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde zorunlu karşılık düzenlemesi başta olmak üzere verilen mesajların etkisiyle 7,8518'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,8713'ten tamamladı.

MERKEZ'DEN ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ

TCMB, bugün, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verdi. Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasını yürürlükten kaldırılırken, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da artırıldı.

Bugün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nun 31'inci sayısında açıklamaları yer alan TCMB Başkanı Ağbal da fiyat istikrarına vurgu yaparken, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıdı. Dolar/TL, TCMB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi ve Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle 7,7681 seviyesine kadar gerilemesinin ardından saat 11.40 itibarıyla 7,7940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3140'tan, sterlin/TL de 10,4320'den satılıyor. Analistler, TCMB'nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu dile getirdi.

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Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
MALİYE BAKANI KOLTUĞU: BEN KİMSE YOKKEN FAİZ ARTTIRMADAN DAHA FAZLA DÜŞÜRMÜŞTÜM BENCE ÜSTÜMDEN KALKIN
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