Dolar/TL, 7,76 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7590'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7590'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7225, en yüksek 7,7883 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7637'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,7590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay yüzde 0,2 azalışla 9,1360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,0790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1778 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacakları etkinliklerde yapacakları konuşmaları ile ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci