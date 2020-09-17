Dolar 7,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
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Dolar 7,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,54'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,89'dan, sterlin ise 9,77'den alıcı buluyor.

17.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:23

Dün, en düşük 7,4778, en yüksek 7,5193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,5065'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi 7,54'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,89'dan, sterlin/TL 9,77'den satılıyor.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.

AKDENİZ VE KOVİD-19 GELİŞMELERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti. Analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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Dolar 7,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (6)
TR: usd yılsonu enaz 8 tl
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SAMET: chp zamanında dolar 20 liraydı ne çabuk unuttunuz
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DELİL: Senin kafanami sìçtilar gerizekali,,20 tl se ,,,6 Safari unutma,,eskiden 20 di evet simdi 89 gerizekali...lan soz niye yaşıyorsunuzzzzzzzzz
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