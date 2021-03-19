Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor

19.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:18

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 7,28 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kur şu sıralar 7,32'den işlem görüyor.

Dün en yüksek 7,5651 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,2880'e kadar geriledi ve günü bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,4 altında 7,3260'tan tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında politika faizi 200 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Karar metninde "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanılırken, sıkı duruşun "uzun bir süre" korunacağı vurgusu da korundu.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe azalan küresel risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 7,3273'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre euro/TL 8,7415'ten, sterlin/TL ise 10,2040'tan satılıyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde merkezi hükümet borç stoku ve yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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