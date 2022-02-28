Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 13,7954'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 13,83 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,58'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 97,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,8 azalışla 1,1190'dan alıcı buluyor.

SAVAŞ NEDENİYLE FİYATLARDA OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan gerilim nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti. Güvenli liman arayışının dolar talebini artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki mücadeleye ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri aştı. GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 11,0 arttı

Analistler, bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5'in direnç, 96,6 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.