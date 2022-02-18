Dolar/TL 13,62 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5845'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,6240 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 15,4950'den, sterlin/TL yüzde 0,34 yükselişle 18,5640'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini ifade eden analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, makroekonomik veri takviminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin bulunduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.