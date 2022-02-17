Güne yükselişle başlayan dolar 13,61'den işlem görüyor
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,61 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,52'den, sterlin ise 18,54'ten alıcı buluyor.
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5949'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 13,61 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 15,52'den, sterlin/TL ise 18,54'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.Para politikaları tarafında bugün ayrıca G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının etkileyebileceğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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