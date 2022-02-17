Güne yükselişle başlayan dolar 13,61'den işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5949'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 13,61 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,52'den, sterlin/TL ise 18,54'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

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