Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,5976'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 13,5950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 değer kazanarak 15,3880'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 18,4010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin döviz kurlarında dalgalanmaya sebep olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.