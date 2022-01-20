Dolar/TL 13,50 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 13,4313'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,5020 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,62 değer kazanarak 15,3520'den, sterlin/TL yüzde 0,67 yükselişle 18,4180'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını tahmin ediyor.