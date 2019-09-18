Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları
Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yükselişle başladı. Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırı sonrasında dolar kuru sürekli değişiklik gösteriyor. Dün 5,73 ile başlayan dolar/TL oran bu sabah 5,70 ile açılış yaptı. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 18 Eylül Çarşamba anlık ve güncel döviz kurları...
Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...
18 EYLÜL ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada saat 07.44 itibariyle döviz kurları şöyle;
|DÖVİZ
|ALIŞ
|SATIŞ
|Dolar
|5,7020
|5,7040
|Euro
|6,3100
|6,3151
|Sterlin
|7,1021
|7,1377
DÜNÜN DÖVİZ KURLARI
Dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2880 lira ve en yüksek 6.3272 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0881 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.