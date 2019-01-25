Dolar Milyarderi Soros 10 Yılda 11 Milyar Dolar Kaybetti

Dünya genelinde dolar milyarderleri özellikle 2008 Krizi sonrasında servetlerine servet katarken, George Soros bu performanslarında onlara eşlik edemedi.

Bloomberg ve Zerohedge'in yayınladığı verilere göre, dünyaca ünlü finansçı George Soros'un serveti son on yılda yüzde 61 düşüşle, 18 milyar dolardan 7 milyar dolara indi.

Böylece siyasi faaliyetleri ile de tartışma konusu olan Soros, son 10 senede, her yıl ortalama 1.1 milyar dolar ve toplamda 11 milyar dolar zarar etti.

Verilere göre aynı dönemde servetini en hızlı arttıran, Facebook'un sahibi Mark Zukerberg oldu. Ünlü sosyal medya sitesinin kurucusu, 2009'da 3 milyar dolar olan servetini yüzde 1,853 arttırarak 2019'da 58.6 milyar dolara yükseltti.

2009-2019 döneminde Microsoft'un sahibi Bill Gates, 43.7 milyar dolar kazanarak zenginliğini yüzde 86 arttırırken; Rafineri işi yapan Mukesh Ambani ise kişisel servetini yüzde 174 artışla 43.8 milyar dolara yükseltti.

Aynı dönemde teknoloji alanında faaliyet gösteren Michael Dell 17.2 milyar dolar, medya patronu Rupert Murdoch 15.1 milyar dolar, finansçı Stephen Schwartzman ise 10.2 milyar dolar daha kazandı. (Tablo) - İstanbul

Kaynak: DHA