Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar 7,72 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan ve yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken dolar an itibariyle 7,72 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,16 liradan, sterlin ise 10,23 liradan işlem görüyor. Öte yandan uzman isimler bugün faiz artırımı yapılacağını öngörüyor.

Ülkemizde geride bıraktığımız haftalarda ekonomik alanda ciddi gelişmeler oldu. Yaşanan gelişmeler döviz üzerinde de etkili olurken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk ve ekonomide reform açıklaması gözleri Merkez Bankası'na çevirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

TCMB, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14:00'de kararını açıklayacak. Alınacak karar öncesi gözler ise dövizdeki durama çevrildi.

DÖVİZDEKİ SON DURUM

Faiz kararı öncesi yeni güne sakin bir başlangıç yapan dolar an itibariyle 7,72 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,16 liradan, sterlin ise 10,23 liradan işlem görüyor.

UZMANLAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Piyasalarda görüşlerini paylaşan birçok finansal kuruluş ve uzman 450 baz puan civarında bir faiz artışına gidilmesini bekliyor. Görüş bildirenlerin öngörüleri 200 baz puandan 700 baz puana kadar farklılık gösteriyor.

SALGINDA YAŞANAN GELİŞMELER TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Dünyada ise koronavirüste ikinci dalgası ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler izleniyor. Aşı konusunda üst üste iyi haberler gelse de vaka sayılarındaki artış piyasaları tedirgin ediyor.