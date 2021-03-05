Dolar, ABD tahvillerinin yükselmesiyle 2021'in en yüksek seviyesini gördü
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Dolar, ABD tahvillerinin yükselmesiyle 2021'in en yüksek seviyesini gördü

05.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:13

Dolar, dün gece ABD hazine tahvillerinin yükselmesiyle 7,58 ile 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Bugüne 7,53 seviyesinden başlayan kur, şu sıralar 7,54'ten işlem görüyor.

Dün günü 7,42 seviyesinden tamamlayan dolar, ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle akşam saatlerinde 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dün gece 7,58 ile 25 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gören dolar, bu sabah 7.53'lü seviyelerden güne başladı. Kur saat 09.55 itibarıyla 7,54 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,02'den, sterlin ise 10,48'den alıcı buluyor.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜZDE 1.5'İ AŞTI

ABD Hazine tahvil getirileri gece saatlerinde yüzde 1.5'i aşarken, dolar endeksi de üç ayın zirvesine çıktı. Dolar ve güvenli liman dolar cinsi varlıkların getirilerinin artması gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara satış getirdi.

POWELL'IN AÇIKLAMASI PİYASAYI EYKİLEDİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında ABD'deki gevşek para politikasının devam edeceğini tekrar ifade etti. Powell tahvil piyasasındaki satışların "düzensiz" olmadığını veya uzun vadeli faizlerin Fed'den müdahale getirecek kadar yükselmesine yol açma ihtimalini düşük bulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş tekrar güç kazandı.

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Dolar, ABD tahvillerinin yükselmesiyle 2021'in en yüksek seviyesini gördü
Haber Yorumları (1)
MEHMET: liberal demoktasi şart yoksa bize para mara yok hukuk politikası lazım ülkeye
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