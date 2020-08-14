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Dolar 7.34 lira, euro 8.69 lira, sterlin 9.60 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni rekor düzeylerine yakın hareket ediyor.

Dolar 7.34 lira, euro 8.69 lira, sterlin 9.60 lirada
14.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:10

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni rekor düzeylerine yakın hareket ediyor.

TCMB politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesini Perşembe günü de açmadı. TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle bir ay vadeli repo ihalesi açtı.

Faiz oranlarının bankaların taleplerine göre oluşacağı bu ihale yoluyla bankaların fonlama maliyetleri de yükseldi. Sıkılaştırma adımlarını sürdüren (TCMB) Çarşamba günü de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırladı. TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin geçen Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3269 lira ve en yüksek 7.3555 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.6435 lira ve en yüksek 8.6955 lirayı gördükten sonra, 8.69 – 8.70 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5689 lira ve en yüksek 9.6112 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18015 - 1.18245 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18233 düzeyindeydi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095.84 puan ve 1,125.92 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.25 düşüşle 1,100.26 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100 Endeksi dün 1,122'de bulunan kritik direnç seviyesinin üzerini test etse de bu bölgeden gelen satışlarla günü 1,100 seviyesinden tamamladı. "Gün içinde görülen en düşük seviye ise dün de bahsettiğimiz kısa vadeli ilk güçlü destek seviyesi olan 1,095 oldu. "Dün günün son bölümünde görülen satışlarla birlikte alt periyotlarda teknik göstergelerde zayıflama oluşmuş durumda. "1,122 seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmediği sürece gün içi yükselişle temkinli yaklaşmak gerekebilir. "Aşağıda ise ilk önemli destek ise 1,095'te bulunuyor. Bu seviyenin altına olacak sarkmalar olumsuz bir tablo oluşturacaktır. "Buranın altında ise 1,070 kritik olacaktır. 1,070'in altına sarkılması teknik baskıyı artırabileceği için buranın altında temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz."

 


Kaynak: DHA

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