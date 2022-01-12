Dolar 10 TL'ye iner mi, düşer mi? Dolar, Euro ve Sterlin neden düşüyor, resmi açıklama geldi mi? 12 Ocak Çarşamba 2022 Dolar neden düşüyor?

Dolar neden düşüyor? Dolar 10-11-12 TL seviyelerine iner mi? Dolar neden düşüşe geçti? ABD faiz kararı doları etkiledi mi? Dolar 10 TL'ye iner mi, düşer mi? 12 Ocak Çarşamba 2022 Dolar neden düşüyor? Dolar, Euro ve Sterlin neden düşüyor, resmi açıklama geldi mi? ABD enflasyon kararı doları etkiledi mi? Dolar kaça kadar düşer? Dolar kaç TL olacak? Güncel dolar grafiği ve detayları haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 21:40) 13,1891 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 13,1891 TL

13,1891 TL 1 Euro : 15,0935 TL

15,0935 TL 1 Sterlin : 18,0760 TL

GÜNCEL DÖVİZ GRAFİĞİ (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 21:40)

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? (12 OCAK 2022)

Dolardaki düşüş devam ediyor. Bugün ABD enflasyon verisi açıklanmıştı. Açıklamanın ardından dolar 13.2 seviyesine kadar düştü ve halen düşmeye devam ediyor. Doların düşüş nedeni ABD enflasyon açıklaması mı henüz net bir bilgi yer almıyor.

DOLAR 10 TL'YE İNER Mİ?

Bugün ekonomist Necmettin Batırel yaptığı açıklamasında doların 2022 Mart ayı sonlarında 9,5 TL olabileceğini söyledi. Gün içerisinde doların 60-70 kuruş birden düşmesi vatandaşları meraklandırdı. Dolar 10 TL'ye iner mi henüz bilinmiyor fakat gün içerisinde dolar 13.8 'den 13.1 seviyelerine kadar düşmüştür.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,3 ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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