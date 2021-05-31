Dolandırıcıların yeni yöntemi InstagramBank! Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla sırra kadem basıyorlar

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Çiftlik Bank, Thodex'in ardından dolandırıcıların yeni yöntemi Instagrambank oldu. "2 saatte 56 bin TL kazanç" gibi vaatlerle kısa sürede yatırımcıların paralarını katlayacağını söyleyen dolandırıcılar daha sonra ise paraları alıp sırra kadem basıyor.

ÇiftlikBank ile tarımı kullandılar, ardından WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarından borsadaki hisseler üzerinde dolandırıcılık yaptılar. Bununla da yetinmeyip kripto para borsaları üzerinden insanları dolandırdılar.

Sabah'ın haberine göre; şimdi de Instagram bu dolandırıcılık yöntemlerine eklendi. Instagram üzerinden para toplayarak yatırım yapılması vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri daha sık görülmeye başlandı.

2 SAATTE 56 BİN TL VAADİ

Küçük yatırımcıyı hedefleyen son dolandırıcılık girişiminde sahte hesaplarda "Merhabalar arkadaşlar bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum forex yatırım uzmanı Kaan Bey sayesinde 2 saat içerisinde 4 bin TL yatırım sağlayıp 56 bin TL kazandım. Bu yatırımı yapmak isteyenler buradan mesaj atsınlar Kaan Bey yardımcı olacaktır. Gönül rahatlığıyla yatırım sağlayabilirsiniz" mesajı ve altında da bir cep telefonu numarası ile birlikte para toplanmaya çalışıldı. Üstelik inandırıcılığı artırmak için yine sahte hesaplardan çok para kazanılmış gibi teşekkür mesajları da yayınlandılar.

Instagram üzerinden 'sahte' hesaplarla para isteme gibi küçük dolandırıcılıklar bir süredir var ancak yatırımcıya yönelik para toplama isteklerinde sayı hızlanarak artıyor. Uzmanlar bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı uzun zamandır uyarılarda bulunuyor.

VATANDAŞI BÖYLE KANDIRIYORLAR

InstagramBank dolandırıcılarından Kaan Y. isimli kişiyi (gerçek adı bilinmiyor) aradık ve yatırımın detaylarını sorduk. Diksiyonu çok iyi olan bu kişi, bir aracı kurumda çalıştığını söyleyerek de güven vermeye çalışıyor.

Konuşma detayları şöyle: "Efendim ben bir aracı kurumda çalışıyorum. (XXX yatırım) Fakat bu sistem onlardan bağımsız bir şekilde işliyor. Bir havuz oluşturduk ve o havuzda biriken parayla sabah 05.00'e kadar dünya piyasasında işlem yapıyoruz. Sizin yatırdığınız paranın kat ve kat karşılığını sizin adınıza kazanıyoruz. 3 saat içinde bu rakamlara ulaşıyorsunuz. Böyle yüzlerce kişiye para kazandırdık. Ben size şahsi bir hesap numarası göndereceğim. O hesaba en az 2 bin lira yatıracaksınız.

Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar kazanacaksınız. 3 saat sonra biz sizi arayacağız ve kazandığınız rakamı söyleyeceğiz. Elinizi çabuk tutmanız gerek çünkü bu biraz da dönemsel bir durum. Bu dönemde piyasa çok hareketli ve kazançlar da o derece yüksek. Bunu da unutmayın lütfen diyerek konuşmayı sonlandırıyor."