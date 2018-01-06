Doku Kültürü Yöntemiyle Firmaların Kayıpları Yüzde 10 Azalacak

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesinde, TÜBİTAK 1512 destekli 'Bitki Doku Kültürü Yöntemlerine Entegre Akıllı Bitkisel Üretim Kiti Geliştirme' projesiyle geliştirilecek prototip cihaz sayesinde doku kültürü yöntemiyle bitki çoğaltımı yapan firmaların üretim kayıplarının yüzde 10 azalması hedeflendi.



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Onur Sinan Türkmen'in hazırladığı, 'Bitki Doku Kültürü Yöntemlerine Entegre Akıllı Bitkisel Üretim Kiti Geliştirme' projesi, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Desteği almaya hak kazandı. TÜBİTAK 1512 BİGG (Bireysel Genç Girişim) destekli, ÇOMÜ Teknopark'ta kurulacak özel laboratuarda doku kültürü yöntemiyle üretim yapan firmaların kayıplarının yüzde 10'a indirilmesi için özel prototip cihaz geliştirilecek. Cihaz ile doku kültürü yöntemiyle bitki çoğaltımı yapan firmaların üretim kayıplarının yüzde 10 azalması hedeflendi.



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Onur Sinan Türkmen, Bitki doku kültürü kayıplarını, akıllı sensör teknolojisi ve su kültürü yöntemiyle yüzde 10 azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Doku kültürü yöntemi doku parçalarının, besin ve takviyeler içeren steril kaplarda doku ya da organlara yönlendirilmesi ya da çoğaltılması olduğunu belirten Araştırma Görevlisi Dr. Onur Sinan Türkmen, şöyle konuştu:



"Bitki doku kültürü yöntemleri tabiat şartlarına bağlı kalmaksızın üretimi ve çoğaltımı gerçekleştirmemize imkan verir. Bitki doku kültürü yöntemleriyle pek çok bitki üretimi söz konusudur. Şeftali, kayısı, elma, erik'in yanında orkide, menekşe, muz gibi pek çok bitki türünde ticari olarak üretim gerçekleştirilebilir. Ülkemizde bitki doku üretim sertifikasına sahip 21 adet laboratuar bulunuyor. Türkiye hacmi 114 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Bitki doku kültürü yöntemiyle çok hızlı bir üretim söz konusudur. Bir bitkiden yılsonunda 1 milyon bitkinin, fidanın üretilmesi söz konusudur. Bitkilerin üretimi sırasında yoğun nem içerikli ortamdan dışarıya çıkartılması sonucunda fazla bitki kayıpları olduğu gözlenir. Bu kayıp yüzde 10 üzerindedir. Çalışmamızda bu bitki kayıplarının akıllı sensör teknolojisi ve su kültürü yöntemiyle azaltılmasını ve yüzde 10'un altına alınmasını amaç edindik. Bunun için bir ön prototip geliştirdik. Projelendirerek TÜBİTAT 1512 BİGG projesinden destek aldık. Projemiz sözleşme aşamasındadır. Gerçekleştirebileceğimiz yüzde 10 verim artışıyla Türkiye'deki bitki doku kültürü sektöründe 12 milyon TL yıllık kazanç elde edilmesini ve pazar artışını amaçlamaktayız." - Çanakkale