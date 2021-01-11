Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi
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Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi

11.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:43
Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi

KİLİS'te, görev yapan Doktor Hacer Demirel'i 7 yıldır 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddia edilen sanık Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi.

KİLİS'te, görev yapan Doktor Hacer Demirel'i 7 yıldır 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddia edilen sanık Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Kifayet Dağaçıkan, müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiğini söyledi.

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti. Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden Kilis'e geldiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen ağustos ayında yeniden polise başvurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cebrail Can K., Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi.

Yaşananların ardından görev yeri değiştirilen Doktor Hacer Demirel'in şikayetçi olduğu sanık Cebrail Can K.'nin 20 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması yapıldı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; mağdur doktor ile avukatı katılmadı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı Kifayet Dağaçıkan'ın katıldığı duruşma, sanık Cebrail Can K. ile ilgili istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan gelmesinin beklenmesi ve diğer eksiklerin giderilmesi istemiyle ertelendi.Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan sanık Cebrail Can K.'nın avukatı Kifayet Dağaçıkan, "Mağdur vekili mazeret gönderdi. Duruşmaya katılmadı, Duruşma 19 Nisan tarihine duruşma ertelendi. Dosya İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na sanığın tekrar raporun alınması için dosya iletildi. Müvekkilimizin akli dengesi yerinde olmadığı gayet açık ve net şekildedir. Adli Tıp Kurumu raporu geldikten sonra yorum yapmak gerekir" dedi.

Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi
Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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