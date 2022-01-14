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DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı

DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklaşa hazırlamış oldukları Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) projesi kapsamında 6 sıralı mısır silaj makinesi alımı gerçekleştirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklaşa hazırlamış oldukları Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) projesi kapsamında 6 sıralı mısır silaj makinesi alımı gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 6 milyon TL olan makinenin alımı yüzde 50'si hibe yüzde 50'si öz kaynak olarak gerçekleştirildi.

İl Tarım Orman Müdürü Orhan Sarı, "Bu makine üreticilerimize hayırlı olsun. Birliğin alet ve ekipmanını artırılması üreticilere hizmet noktasında çok faydalı olacaktır. Bu silaj makinesinin alımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya'da, "Projesi kapsamında alınan 6 sıralı mısır silaj makinesi birliğimiz için çok önemliydi. Bu bilinçle üyelerimiz adına bu projenin gerçekleşmesini çok istedik. Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Milletvekillerimize, Tarım İl Müdürlüğümüze ve Dokap ajansına üreticilerimiz adına çok teşekkür ederim. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı

DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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